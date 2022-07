Entre 2008 e 2012, Pep Guardiola transportou o Barcelona para um patamar talvez nunca alcançado na história do emblema catalão.

Em quatro anos, o treinador espanhol conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes outras tantas, venceu três campeonatos e ainda celebrou a conquista de outros títulos de relevo a nível nacional e internacional.

No verão de 2012, após o Barcelona ter perdido a Liga espanhola para o Real Madrid de José Mourinho, Pep Guardiola fechou o ciclo à frente dos blaugrana e, agora, Sandro Rosell, então presidente do clube, explicou o que o levou a sair. «O Pep foi embora por causa de uma discussão com os futebolistas. Por causa de um problema que havia no balneário», referiu em entrevista o jornal espanhol El Periódico.

Rosell, que foi presidente do Barcelona entre 2010 e 2014, refutou as acusações de que parte dos graves problemas financeiros do clube foram criados durante a sua administração. «Com toda a humildade direi que os meus quatro anos na presidência do Barça são os melhores em títulos da equipa principal, em títulos nas modalidades, em dinheiro arrecadado, no trabalho social e na Fundação. Os melhores. São dados. Os dados objetivos da minha gestão estão publicados no site oficial do Barça e estão auditados», apontou.

Sandro Rosell sucedeu a Joan Laporta na liderança do Barcelona, tendo-se demitido em janeiro de 2014. Para o lugar dele entrou Josep María Bartomeu, que renunciou ao cargo, sob forte contestação, em outubro de 2020.