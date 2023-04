Alejandro Baena, jogador do Villarreal, apresentou uma queixa na polícia contra Fede Valverde, acusando o jogador uruguaio do Real Madrid de o ter agredido, no passado sábado, já depois do final do jogo em que a equipa do submarino amarelo venceu em pleno Santiago Bernabéu (3-2).

O incidente terá acontecido quando Baena se dirigia para o autocarro e foi atingido por um soco de Valverde. Numa fase inicial, o jogador do Villarreal não quis apresentar queixa, mas acabou por mudar de ideias e fazê-lo mais tarde já na cidade da Comunidade Valenciana.

O clube emitiu, entretanto, um comunicado, no qual garante total apoio ao seu jogador, mas sem nunca referir a identidade do agressor.

«O futebolista do Villarreal, Álex Baena, sofreu uma agressão enquanto se dirigia para o autocarro da equipa depois da partida disputada contra o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu. Face a esta situação, o jogador decidiu apresentar a correspondente denúncia contra o agressor junto à Polícia Nacional. Mais uma vez, o Villarreal mostra seu repúdio a qualquer ato de violência e acredita firmemente na versão de seu jogador, apoiando-o ao longo de todo este processo», escreveu o clube em comunicado.

A imprensa espanhola adianta ainda que Valverde terá reagido a um insulto de Baena, proferido durante o jogo, em que o jogador do Villarreal terá feito uma referência ao filho de Valverde que está para nascer, mas o jogador do submarino amarelo desmente esta versão.

«Estou muito contente com a impressionante vitória da equipa num cenário como o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo estou muito triste pela agressão que sofri no final do jogo e surpreendido pelo que já ouvi dizer sobre a minha pessoa. É totalmente falso que tenha dito isso», escreveu o jogador no Twitter.