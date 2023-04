Jogaço no Bernabéu!



O Villarreal venceu na capital espanhola o Real Madrid por 3-2 e deixou o Barcelona a esfregar as mãos em vésperas do embate com o Girona, que vai marcar o fecho da 28.ª jornada da Liga.



Ainda embalados pela goleada frente ao eterno rival em Camp Nou, os merengues marcaram primeiro aos 14 minutos. Asensio fugiu na área e cruzou para o autogolo de Pau Torres. A perder por 1-0 frente a uma das equipas mais poderosas do Velho Continente, o «Submarino Amarelo» não perdeu o rumo e igualou a contenda antes do intervalo por Chukwueze. O nigeriano deu «um nó» a Nacho e bateu Courtois.



Era o início de uma noite memorável do avançado. Mas já lá vamos.



Na segunda parte o campeão espanhol e europeu não demorou a recolocar-se na frente do marcador. Vinícius Júnior tabelou com Ceballos e desatou a driblar na direção da baliza de Reina, furando a organização defensiva contrária até fazer o 2-1.



Porém, o Villarreal não foi ao tapete. Precisou de algum tempo para se recompor, mas aos 70 minutos, Chukwueze dançou na direita e cruzou para o interior da área com Morales, à segunda, a bater novamente Courtois.



A noite era de Chukwueze. Não havia dúvidas. Já sem Benzema em campo, o Real Madrid perdeu poder de fogo e ficou dependente da inspiração de Vinícius e Rodrygo para criar perigo. Mas não havia no relvado ninguém mais inspirado que o extremo do Villarreal.



Veja e reveja o vídeo associado ao artigo, caro leitor. Chukwueze recebeu na direita, encarou Nacho, encontrou espaço para o remate... e bola no ângulo da baliza merengue!! GO-LA-ÇO!



O Real Madrid perdeu apesar da pressão final e pode ficar a 15 pontos do líder Barcelona. Por sua vez, o Villarreal ultrapassou à condição o Betis no quinto posto.





[Imagens vídeo Eleven Sports]