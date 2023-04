O guarda-redes Alberto Lejárraga assumiu a homossexualidade após ajudar o Marbella FC a subir ao equivalente em Espanha ao Campeonato de Portugal.

O jogador de 28 anos partilhou nas redes sociais várias imagens em forma de agradecimento a quem tem estado ao lado dele nos bons e nos maus momentos e numa delas aparece a beijar o parceiro durante as celebrações da subida ao quarto escalão do futebol espanhol. Um gesto de carinho normal, mas um ato de coragem amplamente elogiado, não fosse este ser ainda um tema tabu no futebol.

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Recentemente, o internacional checo Jakub Jankto assumiu publicamente a homossexualidade. Como qualquer pessoa, também quero viver em liberdade, sem medos, sem proconceito, sem violência. Apenas amor. Sou homossexual e não quero mais esconder-me», disse num vídeo divulgado nas redes sociais.