Carlo Ancelotti era um homem naturalmente agastado após a derrota do Real Madrid no terreno do Girona por 4-2, jogo em que os merengues facilitaram muito defensivamente e Taty Castellanos assinou um poker histórico.

Na conferência de imprensa, o treinador italiano foi questionado se acreditava que a derrota podia funcionar como uma chamada de atenção para o plantel e, assim, ter um efeito positivo para o que falta jogar da época.

«Sim, pode ser. Embora uma derrota nunca seja boa. Reitero a importância do compromisso defensivo: se o tivermos, ganharemos sempre. Se não, é difícil. Essa é a chave, a nossa chave. E hoje não tivemos isso. Nos sete jogos anteriores, não sofremos golos em seis. E neste sofremos quatro. Espero que os meus jogadores tenham entendido. Se não, vou repeti-lo todos os dias», avisou.

Ancelotti disse não ter dúvidas de que os jogadores vão ter outra atitude sobretudo nos jogos mais importantes de uma época na qual o Real ainda está na luta por dois títulos e deixou uma mensagem aos adeptos. «Entendo que estejam magoados e pedimos desculpas. Nós também estamos. Mas os adeptos sabem que estaremos bem tanto na final da Taça como na meia-final da Champions», garantiu.