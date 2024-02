Ángel Torres, presidente do Getafe, voltou a recordar a oportunidade que teve, há quase 34 anos, de contratar Pep Guardiola e, mais tarde, também Lionel Messi. Uma história já contada pelo dirigente, mas agora repetida no programa «El Partidazo de la Cope».

Pep Guardiola começou a carreira nos juniores do Barcelona, antes de chegar à equipa principal, no arranque de uma carreira ímpar. Foi nesse momento, antes de dar o grande salto, que o Getafe esteve perto de contratar o atual líder do Manchester City.

«Foi quando estávamos na Europa. Fui ao sorteio e estava lá Txiko [então diretor desportivo do Barça] que me disse que estavam a pensar contratar Laudrup [na altura treinador do Getafe] para ser treinador do Barça na época seguinte», começou por recordar o líder do Getafe.

«Pois bem, nesse caso, fico com o Guardiola», respondeu então Ángel Torres, acrescentando que o dirigente do Barcelona lhe deu carta branca para falar com Guardiola e com o seu irmão. No entanto, já no final da temporada, o Barcelona deu uma cambalhota, desistiu de Laudrup e promoveu Guardiola a técnico da equipa principal. «Antes disto tinha falado com Guardiola e ele estava disposto a vir. Agora porque não veio terá de ser ele a explicar», destacou ainda.

O dirigente também revelou que, uns anos mais tarde, esteve a um passo de receber Lionel Messi por empréstimo. «Estive com o Laporta e o diretor desportivo, Zubizarreta e o presidente chamou o treinador que colocou um travão [ao empréstimo] porque tinha alguém de baixa e garantia que o Messi ia acabar por ter minutos. Tenho uma excelente relação com Laporta e estivemos muito perto de fechar o acordo», assinalou ainda o presidente do Getafe.