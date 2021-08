O Atlético Madrid anunciou a contratação do guarda-redes Francês Benjamin Lecomte, que chega por empréstimo do Monaco para ser suplente do esloveno Jan Oblak.

Um reforço para a baliza, de trinta anos, que chega para colmatar a saída do croata Ivo Grbic que, por sua vez, foi cedido aos franceses do Lille.