O Barcelona acaba de confirmar o regresso de Dani Alves ao clube. A notícia já corria na imprensa catalã há uns dias, mas agora o clube acaba de confirmar o regresso do lateral brasileiro com a publicação de uma fotografia nas redes sociais.

Os jornais catalães dão conta de um acordo entre o experiente lateral, de 38 anos, com o clube e adiantam que o jogador vai estar às ordens do novo treinador Xavi na próxima semana, embora só possa jogar depois da reabertura do mercado, em janeiro.

Dani Alves representou o Barcelona, ao lado de Xavi, ao longo de oito temporadas, entre 2008 e 2016, antes de sair para a Juventus. Depois representou ainda o Paris Saint-Germain, por duas temporadas, e o São Paulo, também por duas épocas, antes de ficar livre.

O clube catalão adianta apenas que avançará com mais detalhes sobre a contratação nas próximas horas.