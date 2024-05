Vicente Moreno é o novo treinador do Osasuna para a temporada de 2024/25, tendo assinado um contrato por uma época, segundo anunciou o clube que foi 11.º classificado da liga espanhola.

O técnico, de 49 anos, estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Almería ao fim de sete jornadas do campeonato, em que não alcançou qualquer vitória pelos andaluzes que, no final da época, seriam mesmo despromovidos ao segundo escalão.

Vicente Moreno vai substituir Jagoba Arrasate que esteve seis anos à frente do conjunto de Pamplona, conduzindo-o de volta à La Liga e ali mantendo-o durante as cinco temporadas seguintes.

Além de ter treinado o Almeira, Vicente Moreno já tinha no currículo passagens por Xerez, Nàstic, Maiorca, Espanyol e Al Shabab (Arábia Saudita).