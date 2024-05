O presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou esta terça-feira que o Barcelona revelou interesse na contratação de Mason Greenwood.

Afastado pelo Manchester United após ser acusado de violência doméstica, o internacional inglês foi emprestado no verão ao emblema de Madrid, pelo qual soma dez golos e sete assistências em 32 jogos.

Ora, em entrevista à Radio Marca, Ángel Torres contou que o Barça, através de Joan Laporta (presidente) e Deco (diretor-desportivo) perguntou pelo avançado.

«O Atlético de Madrid não me perguntou, o único que me perguntou foi o Laporta quando esteve aqui. Falei com ele e com o Deco e perguntaram-se sobre ele, porque gostam do jogador», afirmou.