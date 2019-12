Um comunicado da Real Sociedad publicado nas redes sociais chegou em forma de alarme às redações dos jornais europeus e terá provocado certamente um enorme susto aos adeptos do clube de San Sebastian. Um comunicado que se dizia oficial e que dava conta da cedência, a título de empréstimo, de Martin Odegaard ao Manchester City.

Um comunicado igual a tantos outros verdadeiros que continha, inclusive, com uma nota de agradecimento ao jogador norueguês que tem estado em particular destaque desde o arranque da presente temporada.

Só na última frase do comunicado é que se percebe que tudo não passa de uma brincadeira de 28 de dezembro, o dia dos Santos Inocentes, equivalente em Espanha ao 1 de abril, dia das mentiras. «Fomos obrigados a tomar esta difícil decisão para evitar a confusão mediática que nos esperava nos próximos seis meses. Que paz!», lê-se mesmo no final do comunicado.

A verdade é que Odegaard, que está cedido pelo Real Madrid, tem sido constante destaque na imprensa espanhola que fala constantemente no possível regresso do talentoso médio de 21 anos ao Santiago Bernabéu já em janeiro.