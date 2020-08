O Barcelona terminou mal a época a nível interno e tem na Liga dos Campeões a hipótese de levantar o único troféu em 19/20. Não o ganhar significa a primeira época em 12 anos sem conquistar qualquer título.

Quique Setién tem sido, por isso, alvo de várias críticas. O Barcelona não tem encantado dentro das quatro linhas e deixou escapar uma vantagem pontual no campeonato para o eterno rival Real Madrid. Ainda assim, o treinador, que tem contrato até 2022, mostra-se confiante em como este não é o seu último jogo.

«A verdade é que não me passou pela cabeça em momento algum que este seja o meu último jogo. Preparámo-lo com toda a consciência. Vamos defrontar tudo até Portugal com a mesma energia», disse em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Nápoles.

O treinador confirmou que Dembélé ainda não é opção, por ser um «risco demasiado grande» que não esteve disposto a correr. «A melhor decisão é não o levar. Pensámos que podia jogar uns minutos, mas veremos se fazendo mais treinos pode participar nos jogos em Portugal», disse o espanhol.

Quem também está indisponível são os médios Busquets e Arturo Vidal, o que pode abrir espaço ao jovem Riqui Puig no 11. Para Setién, tanto ele como Fati estão preparados para jogar caso seja necessário. «É uma decisão que tenho de tomar. Se forem titulares vão estar bem», terminou o técnico.

Barcelona e Nápoles encontram-se em Camp Nou na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois do empate a uma bola registado em Itália. Os espanhóis partem assim em vantagem para o jogo deste sábado, às 20h00.