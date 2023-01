O Barcelona precisou de sofrer mais do que esperaria para carimbar o acesso às meias-finais da Taça do Rei.

Em Camp Nou, na receção à Real Sociedad, o emblema blaugrana parecia ter tudo a favor no momento em que Brais Méndez, médio da equipa basca, foi expulso aos 40 minutos após uma entrada de sola sobre no tornozelo de Busquets.

Só que pela frente encontrou uma equipa organizada, que mesmo em inferioridade vendeu cara a derrota, apesar do maior caudal de jogo culé.

À equipa de Xavi valeu um único golo de Ousmane Dembélé, mais influente do que nunca antes no Barça. Aos 52 minutos, Jules Koudé fez um passe a rasgar pelo corredor direito e o extremo francês disparou em velocidade até ao remate forte mas que contou também com alguma negligência do guardião adversário.

Também nesta quarta-feira à noite, o Osasuna eliminou o Sevilha, ao bater em Pamplona a equipa da Andaluzia. Chimy Ávila inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 71 minutos, mas o marroquino En-Nesyri, carrasco de Portugal no Mundial 2022 empatou aos 90+4m e forçou o prolongamento. Aí, Ezzalzouli fez, aos 99 minutos, o 2-1 final para a equipa da casa aos, deixando o El Sadar em polvorosa.

Nesta quinta-feira jogam-se as restantes partidas dos quartos de final: o Real Madrid-Atlético Madrid e o Valência-Athletic Bilbao.