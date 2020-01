O Mirandés, equipa que ocupa o 10.º lugar na classificação da segunda divisão espanhola, venceu o Sevilha por 3-1 nos oitavos de final da Taça do Rei. Os andaluzes, orientados por Julen Lopetegui, perderam por três golos sem resposta em Miranda de Ebro, na província de Burgos.



Matheus Aias foi uma das grandes figuras do encontro, com dois golos na primeira parte (7m e 30m). Ao minuto 85, Alvaro Rey marcou o terceiro para os locais. Nolito, antigo jogador do Benfica, reduziu para o Sevilha, já no período de descontos.



O Sevilha apresentou um onze de respeito, com outros nomes que passaram pelo futebol português, como Diego Carlos, Gudejl e Óliver. Porém, não conseguiu evitar o desfecho inesperado.



