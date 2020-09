O Valência subiu esta terça-feira à liderança da Liga espanhola, à condição, ao vencer na deslocação ao terreno da Real Sociedad, por 1-0.

No País Basco, o emblema che, que contou com Thierry Correia a titular – Gonçalo Guedes não saiu do banco –, abriu o marcador a 15 minutos dos 90, por intermédio de Maxi Gómez, após assistência de Gaya. Nos descontos, o emblema basco ainda chegou ao empate, mas o golo de Le Normand foi anulado pelo VAR devido a uma mão na bola.

Com este resultado, e depois de quatro jornadas, o Valência é líder da La Liga, com sete pontos, mas mais um jogo do que a concorrência. A Real é quarta, com cinco pontos.