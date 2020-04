O Valência enviou uma carta à UEFA a queixar-se da decisão tomada pela Federação Espanhola (RFEF), que deixaria o emblema che fora das provas europeias.

Em causa está o facto da federação ter decidido que, se as provas nacionais não terminarem, a última vaga disponível para as competições europeias vai para os finalistas da Taça do Rei, Real Sociedad e Athletic Bilbau, e só no caso de ambos já terem garantido uma posição europeia pela classificação no campeonato, a vaga pertence ao sétimo classificado, neste caso o Valência.

A Real Sociedad, quarta classificada da Liga Espanhola, já tem um lugar assegurado na Liga dos Campeões, mas o Athletic, décimo classificado, não o tem, o que, pelas instruções decretadas pela RFEF, significa que são os bascos que vão ficar com a última vaga das competições europeias.

Neste sentido, o Valência uniu-se à posição da Liga Espanhola, que assegurou que Luís Rubiales, presidente da RFEF, não tem poder para validar a classificação atual, quando faltam onze jornadas para disputar.

O emblema de Gonçalo Guedes argumentou ainda, na carta, que foi a UEFA quem mudou as regras de atribuição de lugares europeus há uns anos, tendo decretado, na altura, que os finalistas da Taça do Rei não tinham lugares assegurados nas competições europeias, sendo este lugar atribuído ao sétimo classificado, no caso de o vencedor já estar na zona europeia do campeonato.