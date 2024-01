O Real Madrid ganhou, o Girona também não desarma.

Este domingo, os catalães receberam e golearam o Sevilha, por 5-1, em jogo da 21.ª jornada da La Liga. Artem Dovbyk viveu uma noite de sonho e foi o grande destaque da partida.

Mas até foi a formação andaluz a primeira a marcar: Adria Pedroza cruzou e Isaac Romero rematou de primeira para o 1-0.

Só que depois apareceu o «furacão» Dovbyk: o avançado ucraniano empatou aos 13 minutos, servido por Savinho. Bisou aos 15, após um passe de Portu. E fez o 3-1 aos 19 minutos, servido por Yan Couto, antigo lateral do Sp. Braga.

Em seis minutos, um hat-trick. Um dia para mais tarde recordar.

Na etapa complementar, e após uma bela jogada coletiva, Viktor Tsygankov finalizou de primeira um cruzamento de Savinho e fez o 4-1. A um minuto dos 90, em mais uma grande jogada – o passe de Pablo Torre é muito bom –, Christhian Stuani fez o resultado final.

Com este resultado, o Girona reassume a liderança do campeonato espanhol, com 52 pontos, mais um do que o Real Madrid, mas também mais um jogo. O Sevilha é 17.º, com 16 pontos.

