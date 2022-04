O Sevilha regressou esta quinta-feira às vitórias na La Liga, ao vencer em casa do Levante por 3-2, em jogo da 33.ª jornada da competição.

Antigo jogador do FC Porto, Tecatito Corona foi a figura do encontro ao apontar dois golos. O internacional mexicano fez o 1-0 aos 14 minutos, após assistência de Lucas Ocampos, e voltou a fazer o gosto ao pé pouco depois, aos 27, novamente assistido por Ocampos.

Pelo meio, diga-se, a formação da casa tinha chegado ao empate, aos 22 minutos, com um penálti convertido por José Luis Morales.

Na segunda parte, Morales esteve novamente a 11 metros de empatar o jogo, mas falhou o castigo máximo aos 71 minutos e deixou tudo na mesma.

Quem não marca, sofre, e o conjunto orientado por Julen Lopetegui ampliou a vantagem já dentro dos últimos dez minutos, por Jules Koundé, assistido por Ivan Rakitic.

O clube de Valência, já sem Ruben Vezo (substituído aos 76 minutos) e campo, ainda reduziu, por Roberto Soldado, mas não conseguiu evitar novo desaire.

Contas feitas, o Sevilha sobe ao segundo lugar do campeonato espanhol, mas à condição, uma vez que tem mais dois jogos do que o Barcelona, quarto classificado atrás do Atlético de Madrid. O Levante é penúltimo, já a seis pontos dos lugares de permanência.



À mesma hora, o Rayo Vallecano, com Kevin Rodrigues e Bebé no banco, venceu em casa do Espanhol de Barcelona, por 1-0: Sergio Guardiola fez o único golo do encontro aos 42 minutos.