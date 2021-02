E ao terceiro «round», o Barcelona sorriu. No terceiro jogo esta temporada frente ao Sevilha, os culés finalmente ganharam (2-0), em jogo da 25.ª jornada da La Liga.

Messi, como quase sempre, foi a figura do encontro. Aos 29 minutos, o argentino só precisou de receber a bola a meio-campo, rodar com toda a calma do mundo e, no mesmo sítio, lançar Dembélé com um passe sublime. Na cara de Bono, o francês fez o resto. E inaugurou o marcador.

Na segunda parte, o Sevilha ainda ameaçou, mas o golo de En Nesyri foi invalidado por mão na bola. Pouco depois, a cinco minutos dos 90, Messi acabou com as dúvidas: combinou com o jovem Moriba, «bailou» à frente de um adversário e bateu Bono a dois tempos, depois de o guarda-redes ter evitado o 2-0 num primeiro momento.

Refira-se que no conjunto blaugrana, Francisco Trincão não saiu do banco.

Com este resultado, o Barcelona assume à condição o segundo lugar do campeonato espanhol, à frente do rival Real Madrid. O Sevilha é quarto, com menos cinco pontos do que os catalães, mas menos um jogo.

Quarta-feira há novo round entre as duas equipas, desta feita para a segunda mão da meia-final da Taça do Rei. Os sevilhistas têm uma vantagem de dois golos.

Nota ainda para o jogo da manhã: o Eibar, de Paulo Oliveira, Kevin Rodrigues e Rafa Soares, empatou a uma bola frente ao Huesca.