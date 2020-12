O Sevilha assumiu esta tarde, à condição, o quarto lugar da Liga Espanhola, ao vencer na receção ao Villarreal, por 2-0.

Lucas Ocampos, como tantas outras vezes, foi a figura maior da equipa de Julen Lopetegui: o argentino abriu o marcador aos oito minutos, de penálti, e assistiu depois En Neysri para o 2-0, aos 53 minutos, num lance em que ganhou a bola a meio-campo e deixou o colega na cara do golo com um grande passe.

Com este resultado, o Sevilha igualou precisamente os 26 pontos do Villarreal, mas tem vantagem na diferença de golos. As duas equipas podem cair uma posição, se o Barcelona vencer esta noite o Eibar.

Veja a assistência primorosa de Ocampos para En Neysri no vídeo acima associado.