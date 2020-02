O regresso de Raúl de Tomás à Liga espanhola está a ser escrito com golos atrás de golos.

O avançado ex-Benfica marcou pelo quarto jogo consecutivo, mas foram os portugueses do Granada que saíram a sorrir e com os três pontos.

Com Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial – Gil Dias e João Costa, contratados há dias, ainda não foram opção -, foi mesmo a equipa de Barcelona a chegar à vantagem.

Desta vez da marca de penálti, Raúl de Tomás deu vantagem ao Espanhol, aos 27m.

Contudo, a remontada do Granada começou a ser construída ainda na primeira parte. Aos 38m, Darwin Machis fez o empate, após assistência de Carlos Fernandez.

E logo a abrir a segunda parte, inverteram-se os papéis dos protagonistas do golo do empate, e Fernandez assinou o 2-1, com um belo golo que garantiu os três pontos ao Granada.

Com esta derrota, a primeira desde que Abelardo é treinador do Espanhol, a equipa de Barcelona vai ficar pelo menos mais uma semana como lanterna vermelha da Liga espanhola, com 15 pontos, menos três do que a primeira equipa acima da linha de água.

Já o Granada segue tranquilo no 10.º lugar, com 30 pontos.