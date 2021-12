Com um golo a dois minutos do final, o Sánchez-Pizjuán explodiu a festejar a vitória do Sevilha sobre o Atlético Madrid (2-1), em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola. Um jogo que fica marcado por um grande golo de Rakitic, a abrir, e a acaba pode deixar a equipa de Diego Simeone a oito pontos da equipa de Julen Lopetegui que está agora ainda mais sólida no segundo lugar.

Diego Simeone voltou a deixar João Félix no banco, voltando a juntar Correa a Luis Suárez na frente de ataque, com Llorente e Carrasco sobre as alas. Uma formação ofensiva na tentativa de cortar a diferença para o Sevilha, mas foi a equipa da casa que se adiantou no marcador, logo aos sete minutos, com um golaço de Rakitic que fez levantar o estádio. Um grande pontapé do internacional croata, com a bola a ir ao angulo, sem hipóteses para Oblak.

O Atlético reagiu bem, cerrou fileiras e acabou por chegar ao empate, de bola parada, ainda antes do intervalo. Pontapé de canto de Lemar da direita com o ex-portista Felipe a elevar-se bem nas alturas para bater Bounou com uma cabeçada. Aos 33 minutos estava feito o empate.

O jogo seguiu equilibrado e Simeone procurou desequilibra-lo a seu favor no início da segunda parte, lançando João Félix para o lugar de Correa. O internacional português não demorou a fazer-se notar sobre o relvado com um par de bons lances, mas JUlen Lopetegui não demorou a reequilibrar o jogo com as entradas de Acuña e Rafa Mir.

O jogo seguiu tenso, João Félix voltou a ter uma oportunidade, numa combinação com Carrasco, mas foi o Sevilha que chegou ao golo, a dois minutos do final. Canto de Rakitic, cabeçada de Delaney à trave e bomba de Ocampos na recarga. O Sánchez-Pizjuán explodiu em festa.

O Sevilha reforça, assim, o segundo lugar, agora a cinco pontos do Real Madrid, mas já com mais quatro do que o Betis, mais sete do que Rayo Vallecano e mais oito do que o Atlético Madrid.