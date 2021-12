Depois de Xavi ter assumido que o Barcelona tinha «capacidade para lutar por títulos», o treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti não quis colocar os catalães no mesmo patamar dos merengues.

«Neste momento, o Barcelona não é um rival direto, porque há outras equipas mais próximas, como o Sevilha ou o Bétis. Mas têm qualidade para subir [na classificação] e se fosse treinador do Barcelona diria exatamente o mesmo que Xavi», disse o técnico italiano, citado pelo Sport.

O Real Madrid informou nos últimos dias que seis jogadores testaram positivo à covid-19, mas Ancelotti não se refugiou em desculpas antes do jogo com o Cádiz.

«Depois de Modric, vieram outros, mas depois todos os testes deram negativos. Temos que conviver com isso. Nunca pensamos em adiar o jogo. Temos um plantel que pode compensar essas baixas. E, em segundo lugar, a sociedade tem que continuar a conviver com o vírus», sublinhou.

O Real Madrid recebe o Cádiz este domingo, numa altura em que segue isolado na liderança do campeonato espanhol, com mais oito pontos do que o segundo classificado, o Sevilha que tem menos um jogo.