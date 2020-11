O Atlético Madrid foi ao Mestalla bater o Valencia por 1-0 e chegou ao topo da classificação da liga espanhola, agora com os mesmos pontos do que a Real Sociedad, que só joga no domingo, mas ainda com dois jogos em atraso. Diego Simeone, muito emocionado no início do jogo, com a homenagem a Diego Maradona, deixou João Félix no banco, a pensar no embate com o Bayern a meio da semana, mas a equipa da capital só chegou à vantagem, com alguma sorte, já com o português em campo.

O início do jogo ficou marcado por imagens fortes de Diego Simeone, emocionado, no minuto de silêncio que se fez em homenagem a Diego Maradona. Silêncio para todos, menos para o treinador do Atlético Madrid que optou por passar esse minuto, compenetrado a olhar para o céu, e a bater palmas de forma intensa, dirigidas ao amigo de longa data.

Com João Félix no banco, os colchoneros entraram ao ataque com Lemar e Correa na frente, enquanto, do outro lado, Gonçalo Guedes era titular no Valencia, enquanto Kevin Gameiro e Thierry Correia também começavam no banco.

A primeira parte ficou marcada por excelentes intervenções dos dois guarda-redes, mas já com um claro ascendente dos visitantes, que procuravam assumir as rédeas do jogo diante de um Valencia mais na expetativa e à espera de um erro do adversário. Aina assim, Oblak teve de se aplicar para defender um livre de Soler e viu um remate de Racic a ir ao poste. Do outro lado, Doménech também se teve de aplicar para afastar remates de Lemar (dois) e Correa.

O intervalo chegou sem golos e Simeone lançou, logo a abrir a segunda parte, João Félix. Os colchoneros cresceram ainda mais no jogo e estiveram novamente muito perto do golo com Wass, com um grande corte, a anular novo remate de Lemar com selo de golo. Simeone foi refrescando o ataque com as sucessivas entradas de Carrasco e Kondogbia e o Atlético acabou mesmo por chegar ao ambicionado golo ao minuto 79.

Cruzamento tenso de Carrasco da esquerda, a bola passa por vários jogadores na pequena área e chega ao segundo poste onde Toni Lato, na tentativa de cortar a bola, acabou por inseri-la na própria baliza, de forma caprichosa, com a bola a ir ao poste antes de entrar nas redes de Doménech.

Thierry Correia, Mangala e Kevin Gameiro já estavam em campo, mas o Atlético já tinha alcançado o que mais procurou. Um golo, apenas um, mas que é suficiente para a equipa de Diego Simeone gritar bem alto que é candidata ao título espanhol.

Noutro jogo já este sábado, Elche e Cadiz empataram a uma bola.