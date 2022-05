O Barcelona venceu nesta terça-feira o Celta de Vigo por 3-1 e consolidou o segundo lugar na Liga espanhola, agora com 72 pontos (36 jogos), mais sete do que o Sevilha, que é terceiro com menos um jogo.

Memphis Depay inaugurou o marcador para os blaugrana à meia-hora de jogo após lance genial de Dembélé, que precisou de apenas dois toques na bola para «destruir» todo o flanco esquerdo do Celta: com o primeiro fez um túnel a Javi Galán e com o segundo deixou para trás o ex-Benfica Franco Cervi.

Aos 41 minutos, Aubameyang assinou o 2-0 e voltaria a marcar a abrir a segunda parte e em mais uma jogada bem decidida por Dembélé no corredor direito.

Pouco depois, aos 50 minutos, o Celta reduziu por intermédio de Iago Aspas, que aproveitou uma erro de Ter Stegen no início do processo de construção da equipa de Xavi.

Só que a reação da formação galega havia de ficar por aí, até porque Jeison Murillo foi admoestado com o cartão vermelho direto por uma falta sobre Depay nas imediações da área do Celta.

O jogo ficou marcado por um choque arrepiante de cabeças entre dois jogadores do Barça: Ronald Araújo atingiu Gavi, levantou-se para voltar à posição e acabou por perder os sentidos momentos depois. Araújo acabou por deixar Camp Nou numa ambulância após oito minutos nos quais o jogo esteve interrompido.

No outro encontro realizado nesta terça-feira à noite, o Granada, com Luís Maximiano e Domingos Duarte de início, recebeu e venceu o Athletic Bilbao, por 1-0, graças a um golo apontado por Álex Collado (35m). O Granada é 16.º classificado com os mesmos pontos do Getafe, que tem um jogo a menos, mantendo cinco de vantagem para o Maiorca, em zona de descida e com um desafio por disputar.

