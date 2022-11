O Barcelona venceu o Almería em Camp Nou por 2-0 e garantiu que vai passar pelo menos duas noites na liderança da Liga espanhola, ficando à espera do resultado do rival Real Madrid diante do Rayo Vallecano na segunda-feira.

O jogo ficou marcado pelo adeus emotivo de Gerard Piqué ao futebol. O defesa-central de 35 anos foi titular no cair do pano em Camp Nou de uma longa carreira quase toda ela dedicada ao Barcelona e saiu aos 83 minutos para uma sentida homenagem de Camp Nou que se prolongou para lá do apito final.

Dentro das quatro linhas, a partida começou praticamente com um momento raro: Lewandowski a falhar um penálti aos 7 minutos.

Apesar de muito rematador nos 45 minutos iniciais, o Barça só desbloqueou o marcador na segunda parte. Aos 48m, Dembélé recebeu na direita, fugiu para o centro e rematou depois de pé esquerdo para o 1-0.

O 2-0 chegou pouco depois da hora de jogo, quando Frenkie de Jong atirou a contar na recarga a uma defesa do guardião do Almería.

Com este resultado, o Barcelona chega, à 13.ª jornada, aos 34 pontos na Liga espanhola: tem mais dois do que o Real Madrid.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN