Horas depois da vitória do líder Atlético Madrid pela margem mínima na receção ao penúltimo classificado, o Barcelona deu mais uma prova de força para a Liga espanhola, somando, diante da Real Sociedad, o 12.º triunfo nos últimos 13 jogos da competição.

A goleada por 6-1 fora de portas diante do quinto classificado mostrou que a equipa blaugrana está bem dentro da discussão do título, cenário que há algumas semanas parecia inverosímil.

Lionel Messi, que neste domingo descolou da lenda Xavi e tornou-se no jogador com mais partidas oficiais (768) realizadas pela equipa principal do Barcelona, voltou a descer à terra para um recital de bem jogar.

768 - Lionel Messi 🇦🇷 is making his 768th appearance for @FCBarcelona in all competitions (661 goals and 263 assists), becoming the player with the most appearances for the club (Xavi Hernández, 767). Historic. pic.twitter.com/iYiCt6A2mZ