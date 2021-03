O Valência venceu em casa o Granada por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga espanhola.

Numa partida que teve cinco portugueses de início (Thierry Correia e Gonçalo Guedes no Valência; Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina no Granada), os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 4 minutos por Daniel Wass, jogador que em tempos pertenceu aos quadros do Benfica.

Aos 66 minutos, Gonçalo Guedes serviu Álex Blanco para o 2-0 após uma arrancada soberba (ver no vídeo associado ao artigo).

O melhor que o Granada conseguu foi reduzir para a diferença mínima ao minuto 90 por Roberto Soldado.

Com este resultado, o Valência chega aos 33 pontos na Liga espanhola. A equipa Che está no 12.º posto, agora com menos três pontos do que o Granada, que está na 8.ª posição.

Num dos outros jogos do dia, o Villarreal bateu em casa o Cádiz por 2-1. Gerard Moreno (de penálti aos 5 minutos) e Carlos Bacca (67 m) marcaram para o «submarino amarelo», enquanto Alex Fernández reduziu pouco depois para os visitantes.

Destaque ainda para o empate a um golo entre Getafe e Elche.