Bem ao seu estilo, o Atlético de Madrid fechou o ano com uma vitória pela margem mínima (1-0) no dérbi de Madrid frente ao Getafe, em jogo da 16.ª jornada da Liga Espanhola.

João Félix foi titular no conjunto de Diego Simeone, mas protagonizou uma exibição cinzenta e acabou substituído a 20 minutos do fim, por Correa.

Quem brilhou foi Luis Suárez, que notou o oitavo golo no campeonato para dar a vitória aos colchoneros: aos 20 minutos, Carrasco cruzou para a área e o uruguaio cabeceou certeiro para o fundo das redes (veja o golo no vídeo acima associado).

O Atlético fecha o ano na liderança da Liga Espanhola, apesar do que suceder com o Real Madrid [joga às 20h30], e com menos jogos que o rival da cidade. Já o Getafe é 14.º, com 17 pontos.

No outro jogo da tarde/noite, o Celta de Vigo recebeu e venceu o Huesca, de Luisinho (não saiu do banco), por 2-1.

Nolito, ex-Benfica, e Iago Aspas marcaram para o emblema galego, Seoane reduziu para a formação visitante.