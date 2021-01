O Barcelona igualou este domingo o rival Real Madrid no segundo lugar do campeonato espanhol, ao vencer por 2-1 na receção ao Athletic Bilbao, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Em Camp Nou, o inevitável Leo Messi começou a construir a vingança do emblema culé - havia perdido a Supertaça frente aos bascos há um par de semanas - logo aos 20 minutos, com um grande golo de livre: o adversário até meteu um jogador deitado atrás da barreira e outro praticamente na linha de golo, mas nem por isso conseguiu impedir mais uma obra de arte do capitão do Barça.

O golaço de Messi:

No início da segunda parte, um autogolo de Jordi Alba, aos 49 minutos, ainda complicou a vida dos blaugrana, mas à entrada para os últimos 15 minutos, Antoine Griezmann voltou a dar vantagem à formação da casa (que contou com Francisco Trincão no banco), resultado que não mais se alterou.

Assim, o Barcelona chega às cinco vitórias consecutivas na La Liga e soma os mesmos 40 pontos do Real Madrid, mas ainda está longe dos 50 pontos (e menos um jogo) do líder Atlético de Madrid. Por sua vez, o Bilbao está no 11.º posto, com 24 pontos.