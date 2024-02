Sensação do campeonato em Espanha, o Girona atravessa uma fase menos boa e somou esta noite o terceiro jogo consecutivo sem ganhar – e a segunda derrota seguida –, ao perder em Bilbau, frente ao Athletic, por 3-2.

No San Mamés, um erro defensivo dos catalães permitiu à formação da casa adiantar-se no marcador logo aos dois minutos, por Álex Berenguer.

No início da segunda parte, aos 49 minutos, Viktor Tsygankov fez o empate, mas a reação do Athletic foi quase imediata e forte: Álex Berenguer bisou aos 56 minutos e Iñaki Williams fez o 3-1 quatro minutos depois, em mais dois lances em que a defesa dos forasteiros não ficou bem na fotografia.

À entrada para o último quarto de hora, Eric García ainda reduziu, num lance de bola parada, mas a vitória já não fugiu ao conjunto basco.

Com este resultado, o Athletic Bilbao segue no quinto lugar, com 49 pontos, a dois do Atlético de Madrid. O Girona é segundo, com 56 pontos, a seis do líder Real Madrid e com mais dois face ao Barcelona.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)