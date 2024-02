A Real Sociedad colocou fim a uma série de cinco jogos sem ganhar após bater o Maiorca por 2-1, nas Ilhas Baleares, numa partida da 25.ª jornada da Liga espanhola.



O conjunto basco até sofreu primeiro - Antonio Sánchez deu vantagem aos insulares aos quatro minutos -, mas conseguiu a reviravolta. Kubo igualou a contenda aos 38 minutos com um pontapé forte que surpreendeu Rajkovic.



Imanol Alguacil lançou André Silva aos 65 minutos juntamente com Barrenetxea e Pacheco na tentativa de chegar ao triunfo. A Real Sociedad acabou por conseguir chegar ao triunfo com um golo de Mikel Merino aos 90+3.



Refira-se que Samu Costa foi titular e jogou todo o encontro do lado do Maiorca.



Esta vitória permitiu à Real Sociedad chegar aos 40 pontos e continuar provisoriamente no sexto lugar à espera do que o Betis vai fazer na receção ao Alavés, esta noite. Por sua vez, o Maiorca é 16.º com 23 pontos.



Classificação da Liga espanhola