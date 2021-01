Mais de seis meses depois, Pep Guardiola respondeu a Santiago Cañizares. O antigo guarda-redes do Valência havia revelado, em junho, que a seleção espanhola que disputou os Jogos Olímpicos em 1992 tinha um grupo no Whatsapp do qual não fazia parte o treinador do Manchester City porque «provavelmente» era o «mais famoso no momento».

Agora, Guardiola defendeu-se e afirmou que não está no grupo porque... não foi convidado.

«Cañizares, desculpa, mas tu é que não me convidaste. Não é que eu não queira estar no grupo, mas só soube agora», afirmou Pep, no documentário ‘Tócala otra vez, Pep’, da Movistar+.

«Amo a Catalunha, o meu país, mas tenho um carinho muito grande por Espanha e guardo memórias incríveis daqueles anos [em que representou a seleção]. Apesar de o Alfonso e o Cañizares, companheiros na altura, agora sejam muito críticos de eu ter jogado na seleção, gostei muito e tentei sempre dar o meu melhor», disse ainda.