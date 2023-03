Gerard Piqué terminou a carreira no último mês de novembro, mas continua atento a tudo o que se passa no universo do Barcelona.

Em entrevista à RAC1, o antigo defesa foi por exemplo convidado a comentar o Caso Negreira, no qual os catalães são acusados de corrupção desportiva, e saiu em defesa do clube.

«Não sabia de nada. (...) Não acredito que o Barça tenha comprado árbitros, ponho as mãos no fogo. (...) As conspirações e as campanhas... já estamos habituados», afirmou, ele que garante que não tem saudades de jogar.

«Não tenho saudades de jogar, nem um pouco. Chega a um ponto em que começas a perceber o que perdeste. Agora tenho mais tempo. Estou muito bem, vejo o Barça quando posso, mas não tenho saudades.»

«Sempre disse que deixaria de jogar quando não desfrutasse ou quando não me sentisse importante, e já não me sentia tão importante como me tinha sentido durante grande parte da carreira. Não vou dizer se me senti enganado por alguém, mas ganhei o direito a escolher o meu fim. Quando vês que o papel que tens já não é o mesmo, que te custa e já não jogas... (...) Pensei que era a decisão certa e não me arrependo», acrescentou.

Piqué falou ainda sobre a Kings League, famoso campeonato alternativa criado pelo ex-defesa e por Ibai Llanos, streamer.

«Há muitos jogadores que me dizem que querem jogar na Kings League e outros para dizerem que a sua equipa acompanha a liga. A partir de maio começa uma segunda volta, que acaba em julho. Muitos jogadores não terão contrado e alguns quererão jogar connosco. É um produto a nível mundial.»