A Espanha defronta a Seleção Nacional no próximo dia 27 de setembro, mas antes defronta a Suíça, no sábado.

Ainda assim, e num evento publicitário que contou com a presença de Koke, o médio do Atlético de Madrid foi questionado sobre o jogo com Portugal e sobre o colega João Félix.

«Como se para o João Félix? Tirando a bola a Portugal. Uma das nossas chaves na hora de defender é ter a bola. Só há uma bola e estar concentrado e fazer o nosso jogo é uma das chaves para defender o João», disse, citado pela Marca.

«Vão ser dois jogos que vão exigir-nos muito: tanta a Suíça, que joga muito bem como equipa, como Portugal, que tem muitas individualidades», afirmou ainda.