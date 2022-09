Bruno Fernandes esteve muito perto de assinar pelo Tottenham em 2019, no entanto o Sporting travou a transferência. O internacional português confessou ter ficado «mesmo zangado» com a proposta recusado pelo clube leonino.



«Eu queria ir para a Premier League. Em 2019, o Tottenham tentou contratar-me. Fez uma boa proposta, mas o Sporting fez tudo para me manter e recusou. O presidente [Frederico Varandas] falou comigo, mas fê-lo no dia errado. Foi no dia seguinte ao Sporting ter decidido recusar a oferta do Tottenham e fiquei mesmo zangado. Felizmente para mim, o treinador [ndr: Keizer] era o certo no momento certo», contou, em entrevista ao «The Athletic».



No ano seguinte, o médio mudou-se para o Manchester United no início, clube no qual joga com os compatriotas Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. De resto, Bruno Fernandes elogiou as capacidades do capitão da seleção nacional.



«Jogar como número 10 com o Cristiano Ronaldo é bom. Os adversários respeitam-no muito e isso cria mais espaço para o resto da equipa. Os adversários têm medo que ele pegue na bola e tente marcar, por isso, colocam vários jogadores em cima. Por exemplo, contra a Macedónia do Norte (play-off de apuramento para Mundial2022), ele criou os espaços para eu aparecer e marcar. Além disso, eu sei que se fizer um bom passe, ele vai marcar», referiu.



Para esta temporada, os red devils contratam Erik Ten Hag, antigo técnico do Ajax. Bruno Fernandes destacou que o neerlandês trouxe «disciplina» à equipa.

«Trouxe disciplina, que era algo que faltava no passado. Todos devem estar na mesma página e caminhar juntos. Vi-o a dizer numa conferência de imprensa que não devíamos contratar jogadores só para renovar o plantel, mas sim contratar os jogadores certos para aquilo que queremos. É isso que o clube precisa», disse.



Em oito jogos pelo United esta época, Bruno Fernandes fez um golo e uma assistência.