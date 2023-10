Aurélien Tchouaméni vai desfalcar o Real Madrid para as próximas oito semanas, de acordo com o que avança a imprensa espanhola.

Segundo o boletim clínico do clube, o médio francês terminou o clássico contra o Barcelona com uma fratura no metatarso do pé esquerdo. Desta forma, o Real Madrid irá perder o jogador entre seis a sete jogos, incluindo a receção ao Sp. Braga para a Liga dos Campeões, já a 8 de novembro.