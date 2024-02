A polícia espanhola deteve um adepto do Atlético de Madrid acusado de ter proferido insultos racistas e de ter ameaçado de morte uma jovem que tinha vestida uma camisola do Real Madrid, com o nome de Vinicius Jr.

O caso remonta a 24 de setembro, antes do dérbi de Madrid, e aconteceu nas imediações do Estádio Metropolitano, antes do início da partida.

O homem acercou-se da menor, de oito anos, e começou a insultá-la. Foram vários os adeptos do Atleti que se acercaram e impediram que a situação alastrasse. A menina acabou por sofrer um ataque de ansiedade.

A polícia conseguiu posteriormente identificar o acusado.