O Real Madrid empatou neste domingo na receção à Real Sociedad (0-0) e fica a cinco pontos do Barcelona, líder da liga espanhola ao fim de 18 jornadas.

Num confronto entre o segundo e o terceiro classificados, apesar de se ter assistido a um jogo animado, nenhuma das equipas foi capaz de marcar, o que é pior para os merengues, que veem o rival da Catalunha distanciar-se no topo da classificação.

O Real Madrid passa a somar 42 pontos, enquanto a Real Sociedad tem 39, mais cinco do que o At. Madrid, que está no quarto lugar.