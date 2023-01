O Betis regressou este sábado às vitórias no campeonato espanhol, ao triunfar em Madrid, frente ao Getafe, por 1-0.

O golo da vitória dos béticos só chegou ao minuto 86, e de penálti: coube a Borja Iglesias converter da marca de onze metros. Ainda na equipa de Pellegrini, Rui Silva e William Carvalho foram titulares, ao passo que nos madrilenos, Domingos Duarte jogou no eixo da defesa.

Com esta vitória, o Betis segue no sexto lugar da La Liga, com os mesmos 31 pontos de Villarreal e Atlético de Madrid, quinto e quarto classificados, respetivamente.