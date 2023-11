Apesar de ter garantido, esta quarta-feira, o primeiro lugar do Grupo C, da Liga dos Campeões, ao vencer o Nápoles (4-2), o Real Madrid tem mais razões para celebrar: Tchouaméni e Arda Güler voltaram treinar (sozinhos) no relvado, esta quinta-feira, já em fase final de recuperação de lesão e o guarda-redes Kepa já treinou com a equipa e sem qualquer limitação.

Em relação ao jovem turco, não há data prevista para o seu retorno e o clube quer realizar a recuperação com tranquilidade, não apressando a sua estreia. Já quanto ao francês, a sua utilização na Supertaça espanhola, em janeiro, é equacionada como uma possibilidade.

Kepa voltou a treinar com o grupo e deverá estar disponível para receção ao Granada, no próximo sábado. Jogadores como Courtois, Militão, Modric, Vini Jr. e Camavinga ainda estão em processo de recuperação de lesão.