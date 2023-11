Um dos destaques da vitória do Real Madrid frente ao Nápoles – abriu o marcador –, Rodrygo falou aos jornalistas no final do encontro e foi questionado sobre o desentendimento com Messi.

Os dois tiveram um bate-boca mais aceso durante o Brasil-Argentina, da qualificação para o Mundial 2026, e o internacional brasileiro foi até alvo de insultos racistas após esse episódio. No entanto, não quis comentar o assunto.

«Não posso falar sobre isso. Porquê? Porque o Real Madrid não me deixa», disse, a sorrir.