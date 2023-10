O presidente da Real Sociedad manifestou publicamente que irá pedir ao Benfica mais bilhetes para os adeptos do clube basco que se fizeram sócios dos encarnados para poderem assistir ao jogo da Liga dos Campeões, na Luz.

O Benfica retirou os bilhetes vendidos aos sócios de ocasião e devolveu o dinheiro da compra através da aplicação, porém, o dirigente dos bascos espera encontrar uma solução.

«Estamos em contacto com o Benfica e pedimos que nos envie mais 254 bilhetes para adeptos do clube visitante, de modo a satisfazer essa procura», afirmou Jokin Aperribay à margem de uma conferência de imprensa com um patrocinador, nesta quinta-feira.

O Benfica recebe a Real Sociedad na próxima terça-feira, 24 de outubro, num jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões cuja transmissão poderá acompanhar em direto na TVI e no Maisfutebol.