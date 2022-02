Surpresa na Taça do Rei!

O Athletic Bilbau eliminou esta noite o Real Madrid, nos quartos de final da prova, com uma vitória por 1-0.

No País Basco, o nulo no marcador manteve-se quase até ao fim, e tudo indicava que a partida ia seguir para prolongamento. No entanto, no minuto 89, Berenguer entrou com espaço na área e rematou de pé esquerdo sem hipóteses para Courtois. O Estádio San Mamés, claro, ficou em delírio.

O golo de Berenguer:

Agora, nas meias-finais, o Athletic vai ter pela frente o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, que esta noite goleou precisamente o rival da formação basca, a Real Sociedad.

Os homens de Marcelino Toral, refira-se, vão à procura da segunda Taça do Rei consecutiva: no ano passado, foram goleados pelo Barcelona na final.