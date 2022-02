Um dos reforços do Barcelona nesta janela de transferências, Dani Alves ficou de fora da lista de Xavi Hernández para a Liga Europa.

A explicação, no entanto, é simples: o técnico dos blaugrana só podia inscrever três jogadores novos, e optou por Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang, também eles reforços de inverno.

Ousmane Dembélé, extremo francês que o Barça procura colocar, continua na lista.

O Barcelona, recorde-se, defronta o Nápoles no play-off da Liga Europa.

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇