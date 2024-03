Mouctar Diakhaby, defesa do Valência, foi esta sexta-feira operado com sucesso à luxação do joelho direito, que sofreu no jogo frente ao Real Madrid, informou o hospital francês onde o jogador está internado.

A recuperação da lesão do franco-guineense deve demorar entre 10 a 12 meses, mas o jogador deverá ter alta hospital dentro de dois dias.

De recordar que Diakhaby lesionou-se numa disputa de bola com Tchouaméni, com o jogador dos merengues a cair-lhe em cima da perna.

Relativamente ao jogo, referente à 27.ª jornada do campeonato, as duas equipas empataram 2-2, com golos de Hugo Duro e Yaremchuk, do lado do Valência, e Vinícius Júnior e a marcar dois do lado do Real. A partida acabou por ser também marcada pelo final bastante polémico.



