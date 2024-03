Jude Bellingham foi suspenso por dois jogos na sequência da expulsão na visita do Real Madrid ao Mestalla.



Após o apito final do jogo com o Valência, o internacional inglês protestou de forma veemente junto do árbitro. Em causa o lance polémico nos derradeiros segundos do encontro: o médio marcou após cruzamento de Brahim Díaz, mas o árbitro havia apitado para o fim instantes antes.



Espera-se que o Real Madrid recorra do castigo. Caso contrário, Bellingham irá perder os jogos contra o Celta de Vigo, agendado para o próximo domingo no Bernabéu, e contra o Osasuna, a 16 de março em Pamplona.



Recorde o lance polémico que aconteceu nos segundos finais do Valência-Real Madrid no vídeo associado ao artigo.



[Imagens vídeo Eleven na DAZN]