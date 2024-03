Já não é só à porta do Estádio Mestalla. Os protestos dos adeptos contra Peter Lim, proprietário do Valência, já chegaram até ao coração de Nova Iorque.

«Este pesadelo tem de acabar», podia ler-se num dos famosos ecrãs gigantes da mítica Times Square.

O vídeo de 15 segundos visa Lim, empresário de Singapura próximo de Jorge Mendes, sobrepondo o nome da holding Meriton com o símbolo do dólar ao emblema do clube, com uma mensagem clara: «Este pesadelo tem de acabar.»

Esta iniciativa do Col-lectiu de Penyes Valencianistes (Coletivo de Peñas Valencianistas) tem tido bastante repercussão nas redes sociais e é notícia na imprensa espanhola.