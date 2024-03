O árbitro Gil Manzano, que terminou o jogo entre o Valencia e o Real Madrid (2-2) de forma polémica – apitando para o final do encontro quando Bellingham marcava o que seria o golo da vitória ‘merengue’ no estádio Mestalla - não foi nomeado para qualquer partida da liga espanhola do próximo fim de semana.

Manzano estaria, em condições normais, nomeado para algum jogo na jornada 29 do campeonato.

No entanto, a comissão técnica de arbitragem da federação espanhola não o incluiu na lista de juízes designados.

Embora tenha recebido nota positiva nesse jogo, cometeu um erro no último lance ao apitar no momento errado, não terminando o encontro mal a bola foi intercetada pela defesa do Valencia, após um pontapé de canto, nem permitindo, depois, que a insistência do Real Madrid fosse concluída.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)