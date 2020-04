As datas para o regresso dos campeonatos de futebol ainda são uma total incógnita e, apesar das dúvidas e riscos de contágio em relação à Covid-19, o presidente do Villarreal já só pensa em voltar a ver a bola a rolar em Espanha.

Fernando Roig deu a sua opinião que é... inovadora. «Creio que não se deve suspender a Liga. Se tivermos de jogar a cada 48 horas ou fazer cinco substituições num jogo para a saúde dos jogadores então que se faça», admitiu, citado pelo AS.

«Temos 25 jogadores por plantel, o que torna possível esta opção. É possível fazer rotação e aligeirar esse esforço. Creio que é bom que se termine a liga, creio que seria bom procurar a melhor forma de acabar o campeonato».

Apesar reconhecer que o futebol só deve voltar com ordem do Governo, Roig reforça que esse regresso seria benéfico para superar a pandemia. «Nestes momentos com o futebol passava-se muito melhor, ainda que fosse melhor à porta fechada. É verdade que há um certo risco, tal como há de lesionar ou de outras coisas. Creio que bem planeado e controlado, com os meios que dispomos, acho que se pode voltar assim que as autoridades permitam», concluiu.